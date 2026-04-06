Иран рассказал Катару о добрососедстве

Иран «придерживается добрососедских отношений» со всеми странами региона, в том числе с Катаром, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с премьер-министром - главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Министр иностранных дел Ирана, подчеркивая приверженность страны сохранению и развитию дружеских отношений с государствами региона, включая Катар, отметил, что текущая ситуация исключительно вызвана военной агрессией США и сионистского режима против Ирана, а также злоупотреблением США своими военными базами и активами в странах региона для осуществления агрессии против исламской республики», - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Telegram-канале.

3 марта Минобороны Катара обнародовало статистику ракетных обстрелов со стороны Ирана. По его данным, Тегеран выпустил в направлении страны 3 крылатые и 101 баллистическую ракету. Большинство из них было перехвачено средствами ПВО.

По утверждению катарского военного ведомства, силами ПВО были также поражены два истребителя Су-24, вылетевших с иранских аэродромов.