Россия сообщила Ирану, что бомбить в Израиле

Российская разведка передала Ирану список из 55 критически важных объектов энергетической инфраструктуры Израиля, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник, близкий к украинской разведке.

По данным издания, переданная информация позволяет наносить высокоточные удары по энергетической системе страны. Объекты разделены на три категории по степени значимости.

К первой категории отнесены ключевые производственные мощности, уничтожение которых может парализовать энергосистему. В числе приоритетных целей названа электростанция «Орот Рабин».

Ко второй категории относятся крупные энергетические узлы в центральной части Израиля, обеспечивающие крупные города и промышленные районы.

Третья категория включает региональную инфраструктуру — подстанции и объекты, обеспечивающие отдельные промышленные зоны и небольшие электростанции.

В оценке российской стороны, приведенной в материале, указывается, что энергосистема Израиля уязвима из-за высокой степени изоляции. В отличие от многих европейских стран, Израиль не импортирует электроэнергию от соседей, что делает его «энергетическим островом». Повреждение даже нескольких ключевых объектов, как утверждается, может привести к масштабному и длительному коллапсу системы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал об усилении сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, опыт, полученный российскими военными в ходе боевых действий, передается на Ближний Восток.

Зеленский также заявил, что Россия начала поставлять Ирану беспилотники типа Shahed, произведенные на своей территории. Он утверждает, что в одном из сбитых на Ближнем Востоке дронов были обнаружены российские компоненты.

Украинские источники считают, что цель такого взаимодействия — усилить позиции Тегерана и отвлечь международное внимание от войны в Украине.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов отверг эти обвинения. По его словам, контакты между российскими и израильскими структурами по вопросам безопасности ведутся давно, а утверждения о передаче разведданных Ирану неоднократно опровергались российским руководством.