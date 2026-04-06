USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новые подробности спасения пилота F-15
Новость дня
Новые подробности спасения пилота F-15

Россия сообщила Ирану, что бомбить в Израиле

6 апреля 2026, 23:33 1313

Российская разведка передала Ирану список из 55 критически важных объектов энергетической инфраструктуры Израиля, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник, близкий к украинской разведке.

По данным издания, переданная информация позволяет наносить высокоточные удары по энергетической системе страны. Объекты разделены на три категории по степени значимости.

К первой категории отнесены ключевые производственные мощности, уничтожение которых может парализовать энергосистему. В числе приоритетных целей названа электростанция «Орот Рабин».

Ко второй категории относятся крупные энергетические узлы в центральной части Израиля, обеспечивающие крупные города и промышленные районы.

Третья категория включает региональную инфраструктуру — подстанции и объекты, обеспечивающие отдельные промышленные зоны и небольшие электростанции.

В оценке российской стороны, приведенной в материале, указывается, что энергосистема Израиля уязвима из-за высокой степени изоляции. В отличие от многих европейских стран, Израиль не импортирует электроэнергию от соседей, что делает его «энергетическим островом». Повреждение даже нескольких ключевых объектов, как утверждается, может привести к масштабному и длительному коллапсу системы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал об усилении сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, опыт, полученный российскими военными в ходе боевых действий, передается на Ближний Восток.

Зеленский также заявил, что Россия начала поставлять Ирану беспилотники типа Shahed, произведенные на своей территории. Он утверждает, что в одном из сбитых на Ближнем Востоке дронов были обнаружены российские компоненты.

Украинские источники считают, что цель такого взаимодействия — усилить позиции Тегерана и отвлечь международное внимание от войны в Украине.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов отверг эти обвинения. По его словам, контакты между российскими и израильскими структурами по вопросам безопасности ведутся давно, а утверждения о передаче разведданных Ирану неоднократно опровергались российским руководством.

ЭТО ВАЖНО

Трамп готов уничтожить каждый мост в Иране
Трамп готов уничтожить каждый мост в Иране
00:00 408
Россия сообщила Ирану, что бомбить в Израиле
Россия сообщила Ирану, что бомбить в Израиле
6 апреля 2026, 23:33 1314
Россия осталась без интернета
Россия осталась без интернета
6 апреля 2026, 23:52 825
США показывают уничтожение иранской армии
США показывают уничтожение иранской армии фото; видео; обновлено 18:28
6 апреля 2026, 18:28 16885
Трамп: Выучу испанский и буду баллотироваться...
Трамп: Выучу испанский и буду баллотироваться...
6 апреля 2026, 23:12 1142
Катарцы отчаялись и уплыли
Катарцы отчаялись и уплыли обновлено 22:59; фото
6 апреля 2026, 22:59 9496
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель обновлено 22:38; видео
6 апреля 2026, 22:38 11653
Пентагон обещает Ирану огненный дождь
Пентагон обещает Ирану огненный дождь
6 апреля 2026, 22:13 1766
Иран рассказал Катару о добрососедстве
Иран рассказал Катару о добрососедстве
6 апреля 2026, 22:10 1670
Зеленский: Мы передали предложение России
Зеленский: Мы передали предложение России
6 апреля 2026, 22:03 1872
Украина создает собственные системы ПВО
Украина создает собственные системы ПВО
6 апреля 2026, 21:39 2114
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться