Россия осталась без интернета

В России зафиксирован массовый сбой в работе Сети: пользователи жалуются на проблемы с доступом к ряду популярных сервисов. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным сервиса Downdetector, с перебоями работают онлайн-кинотеатры, банковские приложения, соцсети и игровые платформы. В частности, зафиксированы проблемы в работе Steam, Discord, Faceit, а также сервиса «Госуслуги» и Альфа-Банка.

Ранее поступала информация, что власти России ограничивают доступ к Сети в разных регионах страны, блокируют мессенджеры Telegram и WhatsApp, а также закрывают доступ к десяткам VPN-сервисов, позволявших обходить запреты.