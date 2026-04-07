Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15

Трамп готов уничтожить каждый мост в Иране

Для уничтожения мостов и электростанций Ирана потребуется 4 часа, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон может пойти на это, если не достигнет сделки с Тегераном до установленного им крайнего срока — вторника, 20:00 по восточному времени.

«У нас есть план, благодаря мощи наших вооруженных сил, согласно которому каждый мост в Иране будет уничтожен к 12 часам ночи завтрашнего дня», — заявил Трамп на пресс-конференции.

Электростанции в Иране, продолжил он, будут «гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться».

Трамп отказался отвечать на вопрос, будут ли какие-либо гражданские объекты исключены из зоны удара при ответных действиях США.

Тем временем СМИ пишут о том, что Великобритания откажет США в использовании своих баз для ударов по мостам и электростанциям в Иране. Как отмечают источники, Лондон готов предоставить свои базы только для «оборонительных» ударов, а угрозы Трампа не подпадают под данное определение.

