США опровергают Иран: USS Tripoli цел и невредим

Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергает заявление КСИР о том, что Иран якобы нанес ракетный удар по универсальному десантному кораблю ВМС США USS Tripoli (LHA 7), вынудив его покинуть регион и уйти в южную часть Индийского океана.

«Корабль USS Tripoli не подвергался атаке и продолжает выполнение задач в Аравийском море в рамках операции «Эпическая ярость». Этот десантный корабль класса «Америка» является флагманом амфибийно-десантной группы Tripoli и 31-го экспедиционного отряда морской пехоты. На его борту находятся около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также транспортная авиация, ударные истребители, десантно-высадочные средства и тактические подразделения», - отметили в CENTCOM.