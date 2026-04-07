Иран стал намного точнее бить по Израилю

Иран все чаще полагается на баллистические ракеты с кассетными боеголовками, которые выпускают от 24 до 80 суббоеприпасов на большой высоте и рассеивают их на несколько миль. Об этом говорится в отчете Еврейского института национальной безопасности Америки.

«По оценкам ЦАХАЛа, более половины иранских ракет, выпущенных в ходе этой войны, были оснащены кассетными боеголовками, в то время как за весь период 12-дневной войны было зафиксировано лишь три таких случая.

В течение первых двух недель войны лишь три процента баллистических ракет, выпущенных по Израилю, попали в населенные пункты, однако в период с 13 по 22 марта средний показатель попаданий по Израилю вырос примерно до 27 процентов, что было обусловлено главным образом использованием кассетных ударов», - говорится в отчете.

За прошлые сутки по Израилю было выпущено 12 ракет, две из них не удалось перехватить — одна упала в Хайфе, другая в промышленной зоне Ноат Ховев. Четыре человека погибли, сообщали израильские СМИ.