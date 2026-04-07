Эрдоган: Гитлер стал жертвой амбиций...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил «подрывающих мир» на Ближнем Востоке с Адольфом Гитлером. Кого именно он имел в виду, турецкий лидер не уточнил.

«Я также хотел бы напомнить всем слова наших предков: «Времена меняются, и власть смещается».

Те, кто сегодня подрывают мир лишь для того, чтобы продлить свою политическую жизнь, не должны забывать, что завтра им самим понадобятся мир, справедливость и закон. История полна бесчисленных примеров этого.

Наиболее примечательно, что Гитлер стал жертвой амбиций, которые он не мог контролировать, принеся большие страдания себе, своему народу и всему миру.

Те, кто сегодня идут по стопам Гитлера, не только действуют против человечества, но и ставят себя в ту же ситуацию, как и Гитлер против своих собственных граждан», - сказал Эрдоган.