Новые подробности спасения пилота F-15
Новость дня
Американцы забрали пилота, убили офицеров и ушли

864

Армия Ирана сообщила о гибели четырех офицеров в районе, где США провели операцию по спасению своего пилота.

Согласно заявлению службы по связям с общественностью армии Ирана, четверо офицеров погибли в ходе боестолкновения с летательными аппаратами противника в районе Махьяр провинции Исфахан.

Как передает агентство IRNA, офицеры вступили «в прямой бой» с истребителями, вертолетами, ударными беспилотниками и самолетами поддержки США. Утверждается, что иранским военным удалось поразить один «вражеский» летательный аппарат из переносного зенитного ракетного комплекса, после чего они сами были атакованы и поражены другими воздушными судами противника.

*** 01:12

Трое американских военнослужащих получили ранения в результате инцидента со сбитым истребителем F-15E ВВС США в Иране в конце прошлой недели и последующей спасательной миссии. Об этом агентству Associated Press сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, ранения получили офицер систем вооружения сбитого F-15E, а также два члена экипажа вертолета, которые попали под обстрел во время первоначальной эвакуации пилота.

«После спасения пилота вертолеты HH-60 Jolly Green II попали под огонь буквально каждого жителя Ирана, у кого было стрелковое оружие, и один из бортов, шедший вторым, получил несколько попаданий», — рассказал на брифинге в Белом доме генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Президент США Дональд Трамп на том же брифинге сообщил, что офицер систем вооружения сбитого истребителя «сильно истекал кровью», но все же смог подняться по горной местности и передать данные о своем местонахождении.

Эрдоган: Гитлер стал жертвой амбиций...
Эрдоган: Гитлер стал жертвой амбиций...
01:00 882
Иран стал намного точнее бить по Израилю
Иран стал намного точнее бить по Израилю
00:48 1033
США опровергают Иран: USS Tripoli цел и невредим
США опровергают Иран: USS Tripoli цел и невредим
00:31 879
Трамп готов уничтожить каждый мост в Иране
Трамп готов уничтожить каждый мост в Иране
00:00 1194
Россия сообщила Ирану, что бомбить в Израиле
Россия сообщила Ирану, что бомбить в Израиле
6 апреля 2026, 23:33 2719
Россия осталась без интернета
Россия осталась без интернета
6 апреля 2026, 23:52 2505
США показывают уничтожение иранской армии
США показывают уничтожение иранской армии фото; видео; обновлено 18:28
6 апреля 2026, 18:28 17317
Трамп: Выучу испанский и буду баллотироваться...
Трамп: Выучу испанский и буду баллотироваться...
6 апреля 2026, 23:12 1864
Катарцы отчаялись и уплыли
Катарцы отчаялись и уплыли обновлено 22:59; фото
6 апреля 2026, 22:59 10292
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель обновлено 22:38; видео
6 апреля 2026, 22:38 12643

