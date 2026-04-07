Американцы забрали пилота, убили офицеров и ушли

Как передает агентство IRNA, офицеры вступили «в прямой бой» с истребителями, вертолетами, ударными беспилотниками и самолетами поддержки США. Утверждается, что иранским военным удалось поразить один «вражеский» летательный аппарат из переносного зенитного ракетного комплекса, после чего они сами были атакованы и поражены другими воздушными судами противника.

Согласно заявлению службы по связям с общественностью армии Ирана, четверо офицеров погибли в ходе боестолкновения с летательными аппаратами противника в районе Махьяр провинции Исфахан.

Армия Ирана сообщила о гибели четырех офицеров в районе, где США провели операцию по спасению своего пилота.

Трое американских военнослужащих получили ранения в результате инцидента со сбитым истребителем F-15E ВВС США в Иране в конце прошлой недели и последующей спасательной миссии. Об этом агентству Associated Press сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, ранения получили офицер систем вооружения сбитого F-15E, а также два члена экипажа вертолета, которые попали под обстрел во время первоначальной эвакуации пилота.

«После спасения пилота вертолеты HH-60 Jolly Green II попали под огонь буквально каждого жителя Ирана, у кого было стрелковое оружие, и один из бортов, шедший вторым, получил несколько попаданий», — рассказал на брифинге в Белом доме генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Президент США Дональд Трамп на том же брифинге сообщил, что офицер систем вооружения сбитого истребителя «сильно истекал кровью», но все же смог подняться по горной местности и передать данные о своем местонахождении.