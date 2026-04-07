Аресты израильских солдат

Четверо солдат израильской армии были арестованы несколько недель назад по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, сообщает Ynet.

В репортаже, содержащем немного деталей, говорится, что все четверо являются военнослужащими срочной службы.

По данным Ynet, полиция подтвердила факт арестов и заявила, что расследование продолжается, однако отметила, что большинство деталей дела засекречено (на них наложен судебный запрет на разглашение).

На данный момент неизвестно, связаны ли четверо подозреваемых между собой.