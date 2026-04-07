Иран бомбит всю Саудовскую Аравию: взрывы, пожары...

Иран ударил баллистическими ракетами по энергетическим объектам в Джидде в Саудовской Аравии, сообщают иранские источники.
April 6, 2026
*** 02:17
Иранские ракеты поразили город Эль-Джубайль на востоке Саудовской Аравии.
В результате атаки вспыхнул крупный пожар, сообщают иранские источники.
Эль-Джубайль является крупнейшим промышленным центром Ближнего Востока. Здесь расположены основные нефтехимические и энергетические объекты региона.
*** 01:58
Пять военнослужащих США пострадали в результате ночной атаки иранского БПЛА на авиабазу Али аль-Салем в Кувейте, сообщили CBS News два американских официальных лица.
По словам одного из источников, большинство пострадавших уже вернулись к исполнению своих обязанностей.
Как уточняет CBS News, всего с начала операции против Ирана по состоянию на понедельник ранения получили 373 американских военнослужащих. Из них 330 вернулись в строй, пятеро числятся тяжелоранеными.
Ранее КСИР сообщил, что в ходе 98-й волны ударов атаковал базу Али ас-Салем в Кувейте и лагерь «Виктория» в Ираке, а также север и юг Тель-Авива, Хайфу, Петах-Тикву и Беэр-Шеву.