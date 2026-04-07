Вице-президент США на низком старте

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может подключиться к переговорам с Ираном, если закулисные контакты перейдут в стадию прямых встреч с иранскими представителями, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

На данный момент переговоры ведут специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однако, по словам источника, Вэнс может присоединиться к процессу, если будет достигнут достаточный прогресс. При этом остаётся неясным, какие именно уступки Иран должен предложить.

Потенциальная роль Вэнса, на которую ранее намекал Дональд Трамп, свидетельствует о его возрастающем влиянии в вопросах внешней политики. В Белом доме он рассматривается как один из ключевых участников усилий по поиску выхода из конфликта.

«У президента Трампа есть выдающаяся команда по национальной безопасности, включая вице-президента Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые совместно работают над возможностью мирного соглашения», — заявила представитель Белого дома Анна Келли. По её словам, Вэнс остаётся доверенным голосом по внешнеполитическим вопросам, а администрация оценивает, готов ли Тегеран учитывать текущие реалии.

При этом она подчеркнула, что, если Иран не проявит готовности к серьёзному диалогу, военная операция США продолжится. По её утверждению, американские силы будут и дальше наносить удары по военным целям, а в случае отказа от переговоров последствия для Ирана могут быть крайне жёсткими.

Переговоры проходят на фоне напряжённой ситуации. Дональд Трамп ранее заявил, что Иран должен согласиться на его условия в кратчайшие сроки, иначе страну ждут масштабные удары. Министр обороны США Пит Хегсет, в свою очередь, пообещал беспрецедентное усиление военных действий в ближайшие дни.

Сам Трамп признал, что пока невозможно однозначно сказать, приведёт ли текущая ситуация к завершению конфликта или, напротив, к его дальнейшей эскалации.

Вэнс, в отличие от других представителей администрации, в основном действует за кулисами. В то время как Пентагон регулярно проводит брифинги, он поддерживает контакты с посредниками. По данным источников, в воскресенье он связывался с начальником штаба армии Пакистана генералом Асимом Муниром на фоне подготовки предложения о 45-дневном прекращении огня.

Пакистан в последние недели активизировал посреднические усилия и стал одной из стран, участвующих в попытках добиться деэскалации конфликта между США и Ираном.