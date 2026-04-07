Азербайджанцы вернулись в Португалию, чтобы вновь стать лучшими

8 апреля в португальском Портимао стартует юбилейный 30-й чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу. В портовый город на юге Португалии отправился большой десант из Азербайджана - 23 гимнаста.

Во взрослых соревнованиях Азербайджан представят:

прыжки на батуте - Сельджан Махсудова, Али Нифталиев, Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Мехти Алиев, Чингиз Велиев, Фархад Велиев;

тамблинг - Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде, Алексей Караташов.

Впервые на континентальном уровне пройдут соревнования батутистов в возрастной категории до 21 года. Участники будут состязаться в двух видах - в индивидуальных и смешанных прыжках. От нашей страны выступят Ниджат Мирзоев, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова.

Ну и, наконец, в юношеских соревнованиях (до 17 лет) примут участие:

прыжки на батуте - Омар Гасымлы, Фархад Мустафаев, Аммар Бахшалиев, Магомед Гасанлы, Никита Колесников;

тамблинг - Ильхам Масимов, Сенан Рзазаде, Риад Джавадов, Хадиджа Мамедова.

Сборная Азербайджана по тамблингу является действующим чемпионом мира и Европы. Прошлый чемпионат Европы также проходил в Португалии, в городе Гимарайнш. Там команда в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Билала Гурбанова и Адиля Гаджизаде в финале оставила позади Великобританию, Португалию, Данию и Украину.

Так что азербайджанские прыгуны вернулись в Португалию, чтобы подтвердить статус сильнейшей команды континента.