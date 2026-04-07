Азербайджанцы вернулись в Португалию, чтобы вновь стать лучшими

8 апреля в португальском Портимао стартует юбилейный 30-й чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу. В портовый город на юге Португалии отправился большой десант из Азербайджана - 23 гимнаста.
Во взрослых соревнованиях Азербайджан представят:
прыжки на батуте - Сельджан Махсудова, Али Нифталиев, Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Мехти Алиев, Чингиз Велиев, Фархад Велиев;
тамблинг - Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде, Алексей Караташов.
Впервые на континентальном уровне пройдут соревнования батутистов в возрастной категории до 21 года. Участники будут состязаться в двух видах - в индивидуальных и смешанных прыжках. От нашей страны выступят Ниджат Мирзоев, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова.
Ну и, наконец, в юношеских соревнованиях (до 17 лет) примут участие:
прыжки на батуте - Омар Гасымлы, Фархад Мустафаев, Аммар Бахшалиев, Магомед Гасанлы, Никита Колесников;
тамблинг - Ильхам Масимов, Сенан Рзазаде, Риад Джавадов, Хадиджа Мамедова.
Сборная Азербайджана по тамблингу является действующим чемпионом мира и Европы. Прошлый чемпионат Европы также проходил в Португалии, в городе Гимарайнш. Там команда в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Билала Гурбанова и Адиля Гаджизаде в финале оставила позади Великобританию, Португалию, Данию и Украину.
Так что азербайджанские прыгуны вернулись в Португалию, чтобы подтвердить статус сильнейшей команды континента.
В тамблинге на чемпионатах Европы, помимо командного золота, у Азербайджана есть еще одна награда высшей пробы. Ее в 2018 году в личных соревнованиях завоевал Михаил Малкин. В активе 29-летнего спортсмена также серебро и бронза континентальных чемпионатов.
Одна индивидуальная медаль имеется и у Тофика Алиева. Он - серебряный призер чемпионата Европы-2024.
Постепенно подбирается к медали чемпионата Европы батутистка Сельджан Махсудова. Она занимала 6-е, 5-е и 4-е места, с каждым годом поднимаясь на строчку выше. Участница Олимпиады в Париже на чемпионате мира-2025 в индивидуальных соревнованиях стала пятой, а вместе с братом Магсудом завоевала бронзу среди смешанных пар. Но на чемпионате Европы в Портимао у взрослых батутистов награды в этом виде программы разыгрываться не будут.
На взрослых чемпионатах Европы у Азербайджана в прыжках на батуте пока две медали. Они в активе приглашенных спортсменов - Дмитрия Федоровского (бронза на ЧЕ-2016) и пары Вероника Земляная - Светлана Макштарова (серебро ЧЕ-2018).
На юниорском уровне мы выступаем успешнее и даже есть три золотые награды. Магсуд Махсудов победил на чемпионате Европы 2022 года как в индивидуальных прыжках, так и в паре с Гусейном Аббасовым. А на прошлом Евро выиграла уже другая азербайджанская пара - Али Нифталиев - Аммар Бахшалиев.
Всего на чемпионате Европы ожидается участие более 600 гимнастов и гимнасток из 29 стран.