Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают

Несколько лидеров иранских курдских партий опровергли информацию о получении оружия от Соединенных Штатов. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставлял вооружение иранским протестующим через курдские формирования.
«Мы отправили протестующим оружие, много оружия, — заявил Трамп в воскресном интервью Fox News. — И я думаю, что курды его забрали».
Сиаманд Моэйни, высокопоставленный деятель вооруженного крыла Партии свободной жизни Курдистана (PJAK), опроверг это сообщение:«Насколько мне известно, мы, PJAK, ничего не получали. Что касается остальных — я ответить не могу», — сообщил он изданию Middle East Eye.
Хана Язданпанах, координатор по международным отношениям Партии свободы Курдистана (PAK), отметила, что их арсенал состоит из трофеев:«У нас до сих пор хранятся старые автоматы Калашникова, которыми мы пять лет воевали против ИГИЛ, и оружие, оставшееся после их поражения. На данный момент мы не получили от США ни одного образца вооружения».
Демократическая партия Иранского Курдистана (ДПИК), базирующаяся в Северном Ираке, также отрицает получение или переправку оружия в Роджалат (Иранский Курдистан). Заместитель генерального секретаря ДПИК Мустафа Мавлуди подчеркнул: «Поставка оружия через границу Ирака создала бы серьезные правовые проблемы. Участие вооруженных людей в демонстрациях изменило бы их суть. Это была бы война, а не протест».
Представители других партий также выразили недоумение в связи с заявлением американского президента. Партия «Комала» заявила, что им ничего не известно о словах Трампа. «Во время протестов мы не обсуждали поставки оружия, и наша партия ничего не получала». А Бабашейх Хоссейни (организация «Хабат») сообщил об отсутствии официальных встреч с американской стороной. «Были переговоры через посредников, но мы еще не садились за стол переговоров. Большая часть нашего арсенала была уничтожена в ходе бомбардировок иранского режима».
В начале марта Трамп заявлял агентству Reuters, что поддержит курдские силы в наступлении против Ирана, что совпало с сообщениями СМИ о деятельности ЦРУ в регионе. Однако позже президент США изменил риторику, заявив, что не хочет вмешательства курдов, несмотря на их готовность.
Эти противоречивые заявления удивили лидеров иранских курдов, чьи силы насчитывают около 6000 бойцов, но которые так и не вступили в конфликт, начавшийся 28 февраля.
Эксперт по безопасности на Ближнем Востоке Шукрия Брадост в комментарии для MEE отметила: «Кто мог получить это оружие и каков был план? Начать гражданскую войну или дать отпор? Протестующие не имеют подготовки и не умеют обращаться с оружием».
На данный момент в ходе текущего конфликта в Иране не зафиксировано случаев вооруженных нападений гражданских лиц на силы безопасности или организованных антиправительственных протестов с применением оружия.