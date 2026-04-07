Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель

Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают

07:13 1924

Несколько лидеров иранских курдских партий опровергли информацию о получении оружия от Соединенных Штатов. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставлял вооружение иранским протестующим через курдские формирования.

«Мы отправили протестующим оружие, много оружия, — заявил Трамп в воскресном интервью Fox News. — И я думаю, что курды его забрали».

Сиаманд Моэйни, высокопоставленный деятель вооруженного крыла Партии свободной жизни Курдистана (PJAK), опроверг это сообщение:«Насколько мне известно, мы, PJAK, ничего не получали. Что касается остальных — я ответить не могу», — сообщил он изданию Middle East Eye.

Противоречивые заявления Трампа удивили лидеров иранских курдов, чьи силы насчитывают около 6000 бойцов

Хана Язданпанах, координатор по международным отношениям Партии свободы Курдистана (PAK), отметила, что их арсенал состоит из трофеев:«У нас до сих пор хранятся старые автоматы Калашникова, которыми мы пять лет воевали против ИГИЛ, и оружие, оставшееся после их поражения. На данный момент мы не получили от США ни одного образца вооружения».

Демократическая партия Иранского Курдистана (ДПИК), базирующаяся в Северном Ираке, также отрицает получение или переправку оружия в Роджалат (Иранский Курдистан). Заместитель генерального секретаря ДПИК Мустафа Мавлуди подчеркнул: «Поставка оружия через границу Ирака создала бы серьезные правовые проблемы. Участие вооруженных людей в демонстрациях изменило бы их суть. Это была бы война, а не протест».

Представители других партий также выразили недоумение в связи с заявлением американского президента. Партия «Комала» заявила, что им ничего не известно о словах Трампа. «Во время протестов мы не обсуждали поставки оружия, и наша партия ничего не получала». А Бабашейх Хоссейни (организация «Хабат») сообщил об отсутствии официальных встреч с американской стороной. «Были переговоры через посредников, но мы еще не садились за стол переговоров. Большая часть нашего арсенала была уничтожена в ходе бомбардировок иранского режима».

Партия «Комала» заявила, что им ничего не известно о словах Трампа. «Во время протестов мы не обсуждали поставки оружия, и наша партия ничего не получала».

В начале марта Трамп заявлял агентству Reuters, что поддержит курдские силы в наступлении против Ирана, что совпало с сообщениями СМИ о деятельности ЦРУ в регионе. Однако позже президент США изменил риторику, заявив, что не хочет вмешательства курдов, несмотря на их готовность.

Эти противоречивые заявления удивили лидеров иранских курдов, чьи силы насчитывают около 6000 бойцов, но которые так и не вступили в конфликт, начавшийся 28 февраля.

Эксперт по безопасности на Ближнем Востоке Шукрия Брадост в комментарии для MEE отметила: «Кто мог получить это оружие и каков был план? Начать гражданскую войну или дать отпор? Протестующие не имеют подготовки и не умеют обращаться с оружием».

На данный момент в ходе текущего конфликта в Иране не зафиксировано случаев вооруженных нападений гражданских лиц на силы безопасности или организованных антиправительственных протестов с применением оружия.

ЭТО ВАЖНО

Иранская оппозиция готовится к вооруженному восстанию
Иранская оппозиция готовится к вооруженному восстанию разбираем с Хусейном Нежатом
06:42 2876
Очередная бурная ночь в Иране
Очередная бурная ночь в Иране обновлено 03:08; видео
03:08 10085
Ильхам Алиев с Бидзиной Иванишвили. О чем говорили?
Ильхам Алиев с Бидзиной Иванишвили. О чем говорили? обновлено 23:29; фото
6 апреля 2026, 23:29 16256
Правительство Ирана собирает спортсменов и студентов у электростанций
Правительство Ирана собирает спортсменов и студентов у электростанций
06:56 1870
Украина бьет в нос и в пах
Украина бьет в нос и в пах горячая тема
06:29 3189
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель обновлено 22:38; видео
6 апреля 2026, 22:38 15103
Азербайджанцы вернулись в Португалию, чтобы вновь стать лучшими
Азербайджанцы вернулись в Португалию, чтобы вновь стать лучшими
04:52 1699
Катарцы отчаялись и уплыли
Катарцы отчаялись и уплыли обновлено 02:53; фото
02:53 13263
Вице-президент США на низком старте
Вице-президент США на низком старте
02:40 2713
Иран бомбит всю Саудовскую Аравию: взрывы, пожары...
Иран бомбит всю Саудовскую Аравию: взрывы, пожары... обновлено 02:59
02:59 6057
Эрдоган: Гитлер стал жертвой амбиций...
Эрдоган: Гитлер стал жертвой амбиций...
01:00 4272
