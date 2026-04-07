Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают

Несколько лидеров иранских курдских партий опровергли информацию о получении оружия от Соединенных Штатов. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставлял вооружение иранским протестующим через курдские формирования. «Мы отправили протестующим оружие, много оружия, — заявил Трамп в воскресном интервью Fox News. — И я думаю, что курды его забрали». Сиаманд Моэйни, высокопоставленный деятель вооруженного крыла Партии свободной жизни Курдистана (PJAK), опроверг это сообщение:«Насколько мне известно, мы, PJAK, ничего не получали. Что касается остальных — я ответить не могу», — сообщил он изданию Middle East Eye.

Хана Язданпанах, координатор по международным отношениям Партии свободы Курдистана (PAK), отметила, что их арсенал состоит из трофеев:«У нас до сих пор хранятся старые автоматы Калашникова, которыми мы пять лет воевали против ИГИЛ, и оружие, оставшееся после их поражения. На данный момент мы не получили от США ни одного образца вооружения». Демократическая партия Иранского Курдистана (ДПИК), базирующаяся в Северном Ираке, также отрицает получение или переправку оружия в Роджалат (Иранский Курдистан). Заместитель генерального секретаря ДПИК Мустафа Мавлуди подчеркнул: «Поставка оружия через границу Ирака создала бы серьезные правовые проблемы. Участие вооруженных людей в демонстрациях изменило бы их суть. Это была бы война, а не протест». Представители других партий также выразили недоумение в связи с заявлением американского президента. Партия «Комала» заявила, что им ничего не известно о словах Трампа. «Во время протестов мы не обсуждали поставки оружия, и наша партия ничего не получала». А Бабашейх Хоссейни (организация «Хабат») сообщил об отсутствии официальных встреч с американской стороной. «Были переговоры через посредников, но мы еще не садились за стол переговоров. Большая часть нашего арсенала была уничтожена в ходе бомбардировок иранского режима».