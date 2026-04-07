Еще одно землетрясение на Каспии

В Каспийском море зафиксировано еще одно землетрясение.
Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана.
Подземный толчок магнитудой 3 произошел в 07:35 по местному времени на глубине 72 км.
*** 09:11
Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров.