В Баку обрушился частный дом: есть пострадавшая

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обрушении в частном жилом доме в поселке Бакиханова, на улице Герая Асадова.

Согласно информации пресс-службы ведомства, к месту происшествия при были сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что из-за оползня обрушилась часть частного жилого дома. Под завалами оказалась Гюнель Гусейнова, 1996 года рождения, получившая травмы различной степени тяжести. Спасатели с помощью специальной техники извлекли пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. Начато разбирательство.