Британия не допустит американцев к своим базам

Британское издание The i Paper со ссылкой на источники сообщило, что Лондон не разрешит США использовать свои военные базы для ударов по иранским мостам и электростанциям.

В Великобритании такие атаки считают наступательными, тогда как разрешены только оборонительные действия. При этом американские бомбардировщики уже сейчас совершают вылеты с британской базы Фэрфорд для ударов по Ирану.

Британская база Фэрфорд является единственной в Европе базой, где садятся американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак и Югославию. Сейчас с этой базы совершаются вылеты для нанесения ударов по Ирану.