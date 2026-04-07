Моджтабу Хаменеи «нашли» в Куме: без сознания

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится без сознания и проходит лечение в городе Кум. Об этом передает газета The Times, ссылаясь на служебную записку американо-израильской разведки, переданную арабским союзникам.

В тексте записки утверждается, что Хаменеи в настоящее время не в состоянии управлять страной и проходит лечение в религиозном центре к югу от Тегерана.

В газете сообщили, что эта информация была распространена среди региональных партнеров и может представлять собой первое указание на местонахождение Хаменеи с начала войны.

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с начала военной операции Израиля и США против Ирана.