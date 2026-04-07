Вэнс едет поддержать Орбана

Вице-президент США Джей Ди Венс во вторник, 7 апреля, отправился в Венгрию, чтобы поддержать предвыборную кампанию премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом пишет Reuters.

По данным собеседников агентства в венгерском правительстве, во время двухдневного визита, который состоится за несколько дней до парламентских выборов 12 апреля, Венс встретится с Орбаном и вместе с ним примет участие в предвыборном митинге.

«Я с нетерпением жду встречи со своим хорошим другом Виктором, и мы обсудим ряд вопросов, связанных с отношениями между США и Венгрией», – сказал вице-президент США журналистам перед отлетом в Венгрию.

Он также отметил, что будут обсуждены отношения с Европой и Украиной.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию «Фидес» на парламентских выборах, которые пройдут 12 апреля.