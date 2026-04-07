Взрыв на танкере у моста через Панамский канал

Взрыв с последующим воспламенением трех бензовозов произошел под мостом, пересекающим Панамский канал.

Предварительно, сперва на танкере, который находился под мостом, произошел пожар. После этого прогремел взрыв. Из-за детонации огонь перекинулся на автоцистерны с горючим.

Один человек погиб, три человека пострадали. Двоих граждан с ожогами второй степени доставили в больницу, судьба еще одного остается неизвестной. После случившегося движение транспорта по мосту было временно приостановлено.