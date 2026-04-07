Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Взрывы по всему Ирану: военные базы, порты, аэропорт...

В ночь на 7 апреля и рано утром во вторник по всей территории Ирана прокатилась волна ударов, затронувших районы от окраин Тегерана до южных прибрежных регионов страны. Об этом информирует Iran International со ссылкой на сообщения очевидцев.

Отмечается, что в окрестностях Тегерана взрывы произошли в нескольких жилых районах с интервалом в несколько минут. Взрывы были слышны около 3:00 утра по местному времени (03:30 по Баку) в Карадже, городе к западу от Тегерана. Также утверждается, что в соседнем Шахриаре, на западной окраине иранской столицы, взрывы произошли в жилых зданиях. Далее к востоку от Тегерана, в Пардисе, взрывы были зафиксированы в двух разных районах города.

Вдоль южного побережья Ирана активность, предположительно, была сосредоточена в стратегически важных и связанных с военными объектами районах. В Джаске, порту в провинции Хормозган, расположенном недалеко от Ормузского пролива, очевидцы сообщили об ударе беспилотника вблизи военно-морской зоны. В Чабахаре, ключевом порту на юго-востоке Оманского залива, взрывы были слышны вблизи порта Шахид Калантари, порта Тис и базы Имам Али. Ранее сообщалось о запуске трех ракет из Джама в провинции Бушер, расположенного недалеко от крупных энергетических объектов.

В центральных и южных городах Ирана также сообщалось об атаках. В Йезде, расположенном в центральной части Ирана, на рассвете было слышно несколько ударов. В Ахвазе, главном городе богатой нефтью провинции Хузестан на юго-западе Ирана, жители сообщили о неоднократных атаках истребителей.

Удары продолжились и рано утром во вторник, в Ширазе, столице провинции Фарс на юге Ирана, были слышны два взрыва подряд. После ночных авиаударов горел аэропорт Мехрабад в Тегеране

По сообщению мониторинговых каналов, более 100 американских и израильских истребителей нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции по всему Ирану.

Издание Politico передает тем временем, что Пентагон расширяет список иранских энергетических объектов, которые могут стать целью атак, и включает в него объекты, снабжающие топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных.

В докладе со ссылкой на двух представителей Министерства обороны говорится, что американские военные пересматривают список целей, поскольку американские и израильские военные самолеты ищут новые задачи после пяти недель ударов по военным объектам.

Politico отмечает, что это изменение может обеспечить юридическую защиту, если администрация столкнется с обвинениями в военных преступлениях за нанесение ударов по объектам первостепенной инфраструктуры. По словам чиновников, двойной характер этих объектов может сделать их законными военными целями.

Также сообщается, что во вторник израильские военные предупредили иранцев о необходимости воздержаться от использования поездов и железных дорог по всей стране до 21:00 по местному времени (21:30 по Баку). Армия обороны Израиля призвала мирных жителей держаться подальше от поездов и железнодорожных путей, заявив, что их присутствие может представлять опасность для их жизни.

