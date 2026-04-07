У МЧС работа под напряжением

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает работы по ликвидации последствий проливных дождей в Баку и некоторых регионах Азербайджана.

Согласно сообщению МЧС, необходимые меры безопасности, включая откачку воды, проводятся в Низаминском, Сабунчинском, Сураханском, Бинагадинском и Сабаильском районах Баку, а также в Сумгаите, Апшеронском, Хызинском, Шабранском и Хачмазском районах. Работы по устранению последствий осадков велись непрерывно на протяжении минувшего дня и ночи, в настоящее время продолжаются в усиленном режиме.

К ликвидации последствий дождей привлечены силы Гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского и Сумгаитского региональных центров.