Дроны атакуют Россию: удары по заводу, порту, жертвы...

В результате налета на предприятии загорелась крыша склада готовой продукции. Губернатор региона Александр Гусев подтвердил атаку шести дронов на «один из районов» области. По его данным, из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло «возгорание кровли склада». Один человек пострадал — его госпитализировали с ожогами.

АО «Минудобрения» — одно из крупнейших химических предприятий Воронежской области. Завод находится под управлением АО «Росхим». Согласно открытым данным, мощности «Минудобрения» позволяют производить более 550 тыс. тонн аммиачной селитры и до 1,2 млн тонн нитроаммофоски в год. Аммиачная селитра, помимо прочего, может использоваться в производстве взрывчатых веществ. Ранее предприятие уже подвергалось атаке 13 декабря прошлого года.

В Александровском районе Владимирской области РФ в результате атаки украинских беспилотников погибли двое взрослых и их 12-летний ребенок, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Один из дронов, по его словам, попал в двухквартирный жилой дом. У погибшей пары была еще пятилетняя дочь, она находится у родственников, уточнил Авдеев. Пожар, начавшийся после атаки, потушен.

Также украинские дроны атаковали Ленинградскую область, сбиты не менее 22 украинских беспилотников, заявил губернатор Александр Дрозденко. О последствиях атак он не сообщил. Местные паблики пишут, что дроны всю ночь атаковали порт Усть-Луга, через который Россия экспортирует нефть. В течение последних двух недель он уже неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников.