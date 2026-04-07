В России школьник напал с ножом на учительницу

Подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, завуча школы №5 Добрянки Пермской области Олесю Багута. По словам губернатора Дмитрия Махонина, педагог умерла в больнице. 17-летний нападавший задержан.

Нападение произошло на улице у входа в школу. Из Перми выехала бригада санитарной авиации, но спасти учительницу не удалось.

Глава администрации Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов сообщил, что первая смена школы продолжит учиться до четвертого урока, а вторая уйдет на дистанционное обучение. По его словам, ситуация находится на контроле. Напавший школьник учится в девятом классе, уточнил Антонов. Родным и близким погибшей окажут необходимую помощь, добавил глава округа.

Следственные органы управления СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным СК, погибшая 1970 г. рождения была классным руководителем подростка. Ученик доставлен в следственный отдел, с ним проводятся следственные действия. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, назначаются необходимые судебные экспертизы.

Прокуратура Добрянки организовала проверку. Сотрудники ведомства оценят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Российские Telegram-канал сообщают, что напавший школьник состоит на учете в полиции. Предварительно, у него были серьезные проблемы с учебой, и завуч не собиралась допускать его к экзаменам. Также сообщается, что нападение произошло во время утренней зарядки, которую погибшая проводила для учеников 5–9 классов. В школе №5 отмечали День здоровья. С учениками работают правоохранители и психологи.