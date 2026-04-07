Эффективное средство борьбы с поддельными лекарствами

«Одним из самых эффективных средств борьбы с фальшивыми лекарствами в современный период является цифровое отслеживание — система Track & Trace». Об этом в эфире программы Sağlam səhər радиостанции Sağlam radio (93 FM) заявил начальник отдела отслеживания и мониторинга лекарственных средств Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана Саид Фарзуллаев.

По его словам, в рамках этой системы каждой упаковке лекарственного средства присваивается уникальный серийный номер: «Эта информация размещается внутри специального кода DataMatrix и регистрируется в Информационной системе отслеживания и мониторинга Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. После производства или импорта лекарственного средства в страну его оборот отслеживается системой на всех этапах. Лекарственные средства, маркированные кодами, которые не распознаются системой или не прошли должную регистрацию, сразу выявляются, и их выпуск в оборот предотвращается».

Руководитель отдела отметил, что при продаже лекарственного средства в аптеке или его использовании в медицинском учреждении данный код деактивируется в системе: «Если тот же код будет использован повторно, система немедленно выдаёт предупреждение. Этот механизм позволяет оперативно выявлять фальшивые или повторно выпущенные в оборот лекарственные средства. В результате система играет роль мощного цифрового щита против фальшивых лекарств. Отслеживание каждой упаковки лекарства и регистрация каждой продажи составляют основу безопасного обеспечения лекарственными средствами».