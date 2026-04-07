Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Трамп может поменять планы

Axios
10:42 473

Президент США Дональд Трамп может отложить нанесение ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«Если президент поймет, что формируется сделка, он, вероятно, воздержится. Но решение принимать ему и только ему», - заявил источник портала.

Неназванный представитель Пентагона в свою очередь выразил скептицизм относительно возможности очередного продления сроков заключения сделки с Ираном со стороны американского руководства.

По свидетельству источников Axios, президент США занимает наиболее воинственную позицию в отношении Ирана в сравнении с членами своего кабинета. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер убеждены, что ему следует попытаться по возможности заключить сделку с Тегераном. Как отмечают источники портала, ответ Тегерана на предложение Вашингтона о перемирии в Белом доме восприняли «не как отказ, а как переговорный маневр».

Ранее Иран передал Исламабаду ответ из 10 пунктов на предложение США о перемирии, отметив, что необходимо добиться постоянного прекращения войны в регионе. По данным агентства IRNA, Иран рассчитывает на прекращение боевых действий в регионе, создание протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив, а также снятие санкций с исламской республики. Отдельно подчеркивается, что Тегеран отверг краткосрочное перемирие, так как важно полностью прекратить войну на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп 26 марта заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней - до 20:00 6 апреля (04:00 по Баку 7 апреля). Как сообщил позднее портал Axios, президент США продлил на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном. Так он интерпретировал публикацию Трампа в Truth Social, который без каких-либо пояснений написал: «Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (04:00 по Баку 8 апреля». В понедельник Трамп пригрозил уничтожением всех мостов и электростанций в Иране, а также еще более тяжелыми последствиями.

