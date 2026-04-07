Удар дроном по автобусу в украинском Никополе: трое погибли, 12 ранены

Три человека погибли, еще двенадцать получили ранения в результате российского удара по автобусу в Никополе утром 7 апреля, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

«Трое людей погибли, еще 12 – ранены. Враг атаковал FPV-дроном городской автобус в самом центре Никополя», - указал глава ОВА.

По словам Ганжи, автобус подъезжал к остановке, поэтому люди были и в салоне, и на остановке.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что среди жертв две женщины и мужчина. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что на месте с первых минут работают спасатели. Им удалось деблокировать и спасти семь человек.