Израиль утвердил новый список целей по Ирану

Израиль утвердил обновленный список подлежащих уничтожению объектов энергетической и инфраструктурной отраслей Ирана в рамках подготовки к сценарию, при котором дипломатические переговоры Вашингтона с Тегераном провалятся, сообщили телеканалу CNN два израильских источника.

«Израиль ожидает решения (президента США Дональда) Трампа о дальнейших шагах, но у нас есть дополнительные планы на ближайшие недели в ожидании одобрения со стороны США», - сказал телеканалу сотрудник израильской службы безопасности.

По словам другого источника, Израиль крайне скептически относится к возможности заключения сделки. Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свою обеспокоенность по поводу возможных соглашений о прекращении огня в ходе недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что израильская сторона считает, что любое прекращение огня должно потребовать от Ирана передачи всего обогащенного урана и полного прекращения его обогащения.

5 апреля вечером Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор после спасения двух американских пилотов, истребитель которых был сбит над Ираном. Израильский источник, ознакомленный с содержанием разговора, сообщил, что лидеры обсудили дипломатические перспективы, а также дальнейшую военную координацию между Израилем и США в Иране.