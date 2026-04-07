Сто бомб почти в тонну для спасения летчика

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Новость дня
10:59 1688

Американские бомбардировщики B-1 сбросили около 100 бомб весом более 900 кг каждая во время миссии по спасению второго члена экипажа F-15E, сбитого в Иране. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Бомбы были сброшены на дороги, людей и гарнизоны Корпуса стражей исламской революции Ирана, чтобы обеспечить успех миссии, сообщил один из чиновников, собеседник газеты.

В материале говорится, что США сосредоточились на уничтожении дорог возле спасательного пункта, чтобы не допустить приближения иранцев к американским войскам и авиации. Некоторые кратеры на дорогах можно увидеть из космоса согласно спутниковым снимкам с Landsat 9.

F-15E Strike Eagle был сбит 3 апреля, оба члена экипажа катапультировались, одного из них быстро обнаружили, второго, получившего ранения, искали на территории Ирана.

По данным The Wall Street Journal, пилот укрылся в горах за линией фронта и пробыл там более 36 часов. За это время он смог подняться на хребет высотой более 2 тыс. м, имея при себе лишь пистолет, средство связи и маяк системы слежения. Его обнаружили американские военные, участвовавшие в масштабной операции с привлечением сотен военных, разведчиков, сил специальных операций и агентов ЦРУ, которые, по сообщениям, также вводили в заблуждение иранские поисковые группы.

Иран утверждал, что под видом спасения пилотов США хотели выкрасть уран, — Axios в начале марта сообщал, что Вашингтон может отправить спецназ для вывоза урана из Ирана.

Military Watch Magazine (MWM) писал, что США и Израиль потеряли 11 летательных аппаратов во время операции по эвакуации пилота. По данным MWM, в результате столкновений с иранскими силами ПВО были сбиты несколько единиц техники, включая вертолеты UH-60, беспилотники MQ-9, штурмовик A-10 и израильский дрон Hermes 900. Часть техники также была потеряна после посадки на территории Ирана и, как пишет издание, уничтожена американской стороной, чтобы не допустить ее захвата.

Бомбежка Тегерана: взрывы и низколетящие боевые самолеты. Под ударом еще один нефтехимический комплекс
Бомбежка Тегерана: взрывы и низколетящие боевые самолеты. Под ударом еще один нефтехимический комплекс фото; видео; обновлено 12:00
12:00 4466
Украина бьет в нос и в пах
Украина бьет в нос и в пах горячая тема; все еще актуально
06:29 6559
Трамп об иранских геях
Трамп об иранских геях видео
12:21 1148
Россия готовит удар «Орешником»
Россия готовит удар «Орешником»
11:57 1516
Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров»
Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров» ФОТО
11:27 2223
У Израиля новый список целей по Ирану
У Израиля новый список целей по Ирану
10:59 1235
Сто бомб почти в тонну для спасения летчика
Сто бомб почти в тонну для спасения летчика
10:59 1689
Саудовская Аравия закрыла мост короля Фахда
Саудовская Аравия закрыла мост короля Фахда
10:35 1931
Дроны атакуют Россию: удары по заводу, порту, жертвы...
Дроны атакуют Россию: удары по заводу, порту, жертвы... видео
10:16 2339
Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают
Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают главное на этот час
07:13 4708
Взрыв на танкере у моста через Панамский канал
Взрыв на танкере у моста через Панамский канал ВИДЕО
09:46 1886

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться