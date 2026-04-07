Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Трамп назвал «настоящее» военное преступление

11:21 1449

Президент США Дональд Трамп «не обеспокоен» возможными военными преступлениями в случае реализации своей угрозы разрушить мосты и электростанции Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив во вторник, 7 апреля.

«Меня это не беспокоит. Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», — сказал президент США, которого цитируют западные СМИ.

Выступая в Белом доме, Трамп отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак.

Угроза Трампа взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press (AP). Однако исход дела может зависеть от того, являлись ли электростанции законными военными целями, были ли эти атаки соразмерны действиям Ирана и удалось ли минимизировать жертвы среди гражданского населения.

В понедельник Иран отклонил предложение о прекращении огня на 45 дней и заявил, что хочет окончательного прекращения конфликта. «Мы принимаем окончание войны только с гарантиями, что на нас больше не нападут», — заявил AP глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердуси Пур.

4 апреля Трамп заявил, что Ирану отведено 48 часов для заключения сделки с США, иначе последует мощная атака. Трамп тогда напомнил, что ранее давал Тегерану десятидневный срок, который уже истекает. По словам американского президента, «время истекает — 48 часов до того, как на них обрушится весь ад». 6 апреля Axios сообщил, что у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов.

