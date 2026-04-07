Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров»
Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров»

Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров»

Появились новые спутниковые снимки, показывающие повреждения в результате вчерашней атаки Украины на порт в Новороссийске. Пострадали несколько участков нефтяного терминала, а фрегат «Адмирал Макаров» был поражен как минимум дважды, сообщают украинские СМИ.

На снимках видно, что повреждены нефтепроводы у причалов №1 и №2, а также сам причал №2. Кроме того, зафиксирован удар по нефтепроводу в другой зоне погрузки, рядом с узлами SICN и запорной арматурой трубопроводной системы.

Также аналитики указывают, что на снимках видны повреждения одного из фрегатов проекта 11356Р, который находился на военно-морской базе в Новороссийске.

При этом они отмечают: анализ спутниковых снимков и видео показывает, что корабль был поражен как минимум дважды.

В частности, первое попадание зафиксировано в районе причала, рядом с вертикальными пусковыми установками УКСК 3С14 (ракеты «Калибр»). Степень повреждений неизвестна, однако, скорее всего, ограничилась воздействием взрывной волны без критических разрушений.

«Второе попадание пришлось на якорно-швартовую часть носа – зона технически второстепенная, поэтому серьезного влияния на боеспособность корабля, скорее всего, не будет», – говорится в анализе.

Кроме того, аналитики отмечают, что на момент ударов на борту находился личный состав, поэтому не исключено поражение персонала осколками в результате взрывной волны.

За прошедшие сутки командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что украинские военные поразили фрегат «Адмирал Макаров» в порту «Шесхарис» в Новороссийске. По его словам, степень повреждений пораженных целей сейчас устанавливает разведка.

Он добавил, что также была поражена буровая установка «Сиваш».

