Пентагон отменил брифинг своего шефа

Брифинг председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и министра войны США Пита Хегсета отменен, сообщает The Hill.

Он был запланирован на 8 утра во вторник, 7 апреля. На сайте Пентагона информация о нем также отсутствует. Причина отмены пресс-конференции не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп передвинул срок ультиматума для Ирана с 20:00 по вашингтонскому времени 6 апреля (4:00 по Баку следующего дня) на ночь на 7 апреля. Он подтвердил, что этот срок считается «финальным дедлайном».