Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Новость дня
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель

Дождь из боеголовок: у Ирана новая тактика обстрелов Израиля

Тегеран перешел к использованию новой опасной тактики в проведении массированных обстрелов территории Израиля: иранские вооруженные силы начали активно применять баллистические ракеты, оснащенные кассетными боеголовками. Новая тактика Тегерана направлена на обход передовых систем ПРО, таких как «Праща Давида», и создание дополнительной угрозы для гражданского населения в жилых районах.

Как сообщает немецкое издание T-online, ссылаясь на данные оборонных экспертов, иранские военные регулярно запускают баллистические ракеты, оснащенные кассетными боеприпасами. Это позволяет иранцам поражать обширные территории и обходить системы противоракетной защиты на заключительных этапах полета.

По данным Times of Israel, за последние пять недель боевых действий Иран выпустил по Израилю более 500 баллистических ракет. Как минимум 30 из них были оборудованы кассетными боеголовками.

Принципиальное отличие таких ракет заключается в том, что у них нет ни одного заряда, и они относятся к семейству суббоеприпасов, которые рассеиваются в воздухе, превращаясь в «дождь из боеголовок». Специалисты отмечают, что использование подобных пространств создает серьезную нагрузку на израильскую систему ПРО «Праща Давида». Перехватчикам приходится работать в условиях, когда разделение цельных элементов происходит на множество мелких элементов, что не только усложняет задачу, но и истощает запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков.

Израиль вынужден развернуть противоракетную оборону в более крупных масштабах, чтобы нейтрализовать ракеты в момент сброса суббоеприпасов.

Эксперт по вооружениям Бехнам Бен Талеблу из «Фонда защиты демократии» (FDD) в интервью журналу The War Zone пояснил, что Иран разработал как минимум четыре типа суббоеприпасов разного размера. Типичная иранская ракета несет от 20 до 30 таких элементов, более тяжелые виды, такие как ракеты «Хорремшахром», способны нести до 80 суббоеприпасов. Каждый из них содержит от двух до пяти килограммов взрывчатки, а их разрушительная сила увеличивается со скоростью при падении.

Бомбежка Тегерана: взрывы и низколетящие боевые самолеты. Под ударом еще один нефтехимический комплекс
Бомбежка Тегерана: взрывы и низколетящие боевые самолеты. Под ударом еще один нефтехимический комплекс фото; видео; обновлено 12:00
12:00 4475
Украина бьет в нос и в пах
Украина бьет в нос и в пах горячая тема; все еще актуально
06:29 6568
Трамп об иранских геях
Трамп об иранских геях видео
12:21 1162
Россия готовит удар «Орешником»
Россия готовит удар «Орешником»
11:57 1527
Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров»
Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров» ФОТО
11:27 2239
У Израиля новый список целей по Ирану
У Израиля новый список целей по Ирану
10:59 1239
Сто бомб почти в тонну для спасения летчика
Сто бомб почти в тонну для спасения летчика
10:59 1692
Саудовская Аравия закрыла мост короля Фахда
Саудовская Аравия закрыла мост короля Фахда
10:35 1936
Дроны атакуют Россию: удары по заводу, порту, жертвы...
Дроны атакуют Россию: удары по заводу, порту, жертвы... видео
10:16 2342
Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают
Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают главное на этот час
07:13 4712
Взрыв на танкере у моста через Панамский канал
Взрыв на танкере у моста через Панамский канал ВИДЕО
09:46 1886
