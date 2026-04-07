Россия готовит удар «Орешником»

Военно-аналитический канал «Єрадар» и профильные мониторинговые службы в Украине сообщают о повышении уровня угрозы. По имеющейся информации, Россия завершила подготовку к возможному удару по территории Украины с применением баллистических ракет средней дальности комплекса «Орешник».

На полигоне «Капустин Яр» (РФ) зафиксирована высокая активность. Сообщается, что две ракеты данного комплекса уже снаряжены и находятся в полной готовности к запуску.

Наиболее вероятно, что запуск произойдет во время следующего массированного ракетного удара или непосредственно после него.

Аналитики отмечают возможные приоритетные цели для ударов. По их данным, под особой угрозой находятся стратегические центры и логистические узлы, а именно города Киев, Львов, Староконстантинов.

Баллистические ракеты этого типа обладают чрезвычайно высокой скоростью, что существенно сокращает время для перехода в укрытие после объявления тревоги.