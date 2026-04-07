Дети запустили автомобиль: произошла трагедия

В Баку двое малолетних детей, оставшихся без присмотра в автомобиле отца, привели транспортное средство в движение, что закончилось дорожно-транспортным происшествием.

Как сообщили haqqin.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, житель Баку Ильхам Гасымов оставил автомобиль марки «ВАЗ» перед своим домом на участке с крутым уклоном с открытыми дверями. В это время его дети, в возрасте 7 и 6 лет, сели в машину и привели ее в движение. Дети успели выйти из автомобиля, однако машина, набрав скорость на спуске, сбила двух женщин у дороги. В результате одна из них получила травмы, другая скончалась.

ГУП указали, что трагедии можно было бы избежать, если бы владельцы автомобилей соблюдали требования безопасности во время парковки автомобиля: «Этот случай показывает, что несоблюдение требований безопасности при парковке транспортного средства может привести к тяжелым последствиям».