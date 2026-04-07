В Азербайджане воздух чище, чем в Турции и Грузии

Опубликован отчет по среднегодовой концентрации микрочастиц PM2.5 (мкг/м³) в атмосфере.
В обновленном рейтинге, охватившем 143 страны, Азербайджан расположился на 59-й строчке, демонстрируя умеренный уровень загрязнения по сравнению с ближайшими соседями и странами региона.
Чем выше страна в списке, тем опаснее ситуация с экологией. Первая тройка наиболее загрязненных государств выглядит следующим образом: Пакистан, Бангладеш, Таджикистан.
В списке самых незагрязненных стран и территорий: Французская Полинезия, Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Барбадос, Исландия, Андорра, Австралия, Эстония, Панама.
Большинство соседей Азербайджана по региону находятся выше в списке, что свидетельствует о более высокой концентрации вредных частиц в их воздухе:
Узбекистан – 10 место
Кыргызстан – 19 место
Иран – 22 место
Армения – 24 место
Казахстан – 29 место
Турция – 39 место
Грузия – 56 место
Азербайджан – 59 место
Украина – 95 место
Россия – 99 место.
Основными факторами, влияющими на концентрацию PM2.5 в республике, остаются промышленная активность, плотность автомобильного трафика в Баку и климатические особенности, способствующие переносу пыли.