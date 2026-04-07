В Азербайджане воздух чище, чем в Турции и Грузии

В обновленном рейтинге, охватившем 143 страны, Азербайджан расположился на 59-й строчке, демонстрируя умеренный уровень загрязнения по сравнению с ближайшими соседями и странами региона.

Опубликован отчет по среднегодовой концентрации микрочастиц PM2.5 (мкг/м³) в атмосфере.

Чем выше страна в списке, тем опаснее ситуация с экологией. Первая тройка наиболее загрязненных государств выглядит следующим образом: Пакистан, Бангладеш, Таджикистан.

В списке самых незагрязненных стран и территорий: Французская Полинезия, Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Барбадос, Исландия, Андорра, Австралия, Эстония, Панама.

Большинство соседей Азербайджана по региону находятся выше в списке, что свидетельствует о более высокой концентрации вредных частиц в их воздухе:

Узбекистан – 10 место

Кыргызстан – 19 место

Иран – 22 место

Армения – 24 место

Казахстан – 29 место

Турция – 39 место

Грузия – 56 место

Азербайджан – 59 место

Украина – 95 место

Россия – 99 место.

Основными факторами, влияющими на концентрацию PM2.5 в республике, остаются промышленная активность, плотность автомобильного трафика в Баку и климатические особенности, способствующие переносу пыли.