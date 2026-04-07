Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
В Азербайджане воздух чище, чем в Турции и Грузии

В Азербайджане воздух чище, чем в Турции и Грузии

мировой рейтинг; фото
12:34 388

Опубликован отчет по среднегодовой концентрации микрочастиц PM2.5 (мкг/м³) в атмосфере.

В обновленном рейтинге, охватившем 143 страны, Азербайджан расположился на 59-й строчке, демонстрируя умеренный уровень загрязнения по сравнению с ближайшими соседями и странами региона.

Чем выше страна в списке, тем опаснее ситуация с экологией. Первая тройка наиболее загрязненных государств выглядит следующим образом: Пакистан, Бангладеш, Таджикистан.

В списке самых незагрязненных стран и территорий: Французская Полинезия, Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Барбадос, Исландия, Андорра, Австралия, Эстония, Панама. 

Большинство соседей Азербайджана по региону находятся выше в списке, что свидетельствует о более высокой концентрации вредных частиц в их воздухе:

Узбекистан – 10 место

Кыргызстан – 19 место

Иран – 22 место

Армения – 24 место

Казахстан – 29 место

Турция – 39 место

Грузия – 56 место

Азербайджан – 59 место

Украина – 95 место

Россия – 99 место.

Основными факторами, влияющими на концентрацию PM2.5 в республике, остаются промышленная активность, плотность автомобильного трафика в Баку и климатические особенности, способствующие переносу пыли.

Бомбежка Тегерана: взрывы и низколетящие боевые самолеты. Под ударом еще один нефтехимический комплекс
Бомбежка Тегерана: взрывы и низколетящие боевые самолеты. Под ударом еще один нефтехимический комплекс фото; видео; обновлено 12:00
12:00 4481
Украина бьет в нос и в пах
Украина бьет в нос и в пах горячая тема; все еще актуально
06:29 6573
Трамп об иранских геях
Трамп об иранских геях видео
12:21 1173
Россия готовит удар «Орешником»
Россия готовит удар «Орешником»
11:57 1535
Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров»
Двойной удар по фрегату «Адмирал Макаров» ФОТО
11:27 2251
У Израиля новый список целей по Ирану
У Израиля новый список целей по Ирану
10:59 1245
Сто бомб почти в тонну для спасения летчика
Сто бомб почти в тонну для спасения летчика
10:59 1698
Саудовская Аравия закрыла мост короля Фахда
Саудовская Аравия закрыла мост короля Фахда
10:35 1938
Дроны атакуют Россию: удары по заводу, порту, жертвы...
Дроны атакуют Россию: удары по заводу, порту, жертвы... видео
10:16 2345
Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают
Противоречивые заявления Трампа. Курды все отрицают главное на этот час
07:13 4716
Взрыв на танкере у моста через Панамский канал
Взрыв на танкере у моста через Панамский канал ВИДЕО
09:46 1888
