Пезешкиан готов погибнуть за Иран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан «готов отдать жизнь» за свою страну, как и 14 млн иранцев, выразивших готовность пожертвовать собой для защиты исламской республики.

«Более 14 млн отважных иранцев уже заявили о своей готовности пожертвовать жизнью ради защиты Ирана. Я тоже был, есть и буду тем, кто готов отдать жизнь за Иран», - написал он в Х.

Ранее председатель Меджлиса исламской республики Мохаммад Багер Галибаф утверждал, что порядка 7 млн граждан Ирана «готовы взять в руки оружие» и встать на защиту страны.