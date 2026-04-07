Индия пошла к Ирану

На прошлой неделе Индия, давний партнер США в Южной Азии, впервые за семь лет закупила партию иранской нефти. Аналитики полагают, что это прямое следствие войны, которую США и Израиль уже пятую неделю ведут против Ирана. Нью-Дели, до сих пор старавшийся соблюдать дистанцию в отношениях с Тегераном, теперь заранее просчитывает последствия конфликта и стремится выстроить более гибкий внешнеполитический курс. В Индии осознают, что контроль Ирана над Ормузским проливом может оказаться отнюдь не временным фактором, и в будущем с интересами Тегерана придется считаться всерьез. Как и другие страны региона, Индия столкнулась с перебоями в поставках сырья и резким скачком цен. В итоге руководство страны приняло решение диверсифицировать источники импорта и вернулось к закупкам иранской нефти. Для самого Тегерана это возможность уменьшить зависимость от Китая и реализовывать сырье по более выгодной цене. До последнего времени из-за санкционного давления Иран был вынужден поставлять большую часть нефти в КНР по заниженной стоимости. Индия же, не желая осложнять отношения с Вашингтоном, ранее избегала иранских поставок даже при наличии существенных скидок, предпочитая российскую нефть как актив с меньшими политическими рисками.

По оценке агентства Rystad Energy, решение Нью-Дели вряд ли вызовет немедленное раздражение Белого дома, однако оно наглядно демонстрирует стремление Индии восстановить баланс в отношениях с Тегераном. «Это способ укрепить доверие», — отметил в интервью CNBC Арпит Чатурведи, советник компании Teneo по Южной Азии. По его словам, возобновление закупок энергоносителей служит своего рода «страховым полисом», демонстрирующим, что Индия не намерена однозначно принимать чью-либо сторону в данном конфликте. Эксперт также подчеркнул, что Нью-Дели рассчитывает на содействие Ирана в обеспечении безопасности прохода индийских судов через Ормузский пролив. Амитенду Палит, старший научный сотрудник Института южноазиатских исследований, заявил, что Индия возобновила импорт после того, как США фактически дали на это негласное разрешение. Дальнейшие объемы закупок, по его мнению, будут зависеть от того, восстановит ли Вашингтон действие санкций и как в целом будет развиваться ситуация в регионе. Индия — третий по величине импортер нефти в мире и второй по объемам потребления сжиженного природного газа (СПГ) — критически зависит от логистических маршрутов, проходящих через Ормузский пролив. Около половины всей импортируемой нефти и большая часть СПГ транспортируются именно этим путем. На данный момент 17 индийских судов ожидают безопасного коридора, а семь уже успешно пересекли пролив после дипломатических контактов с Тегераном. Это подтверждает, что Индия все четче обозначает пределы своей ориентации на политику США.

В прошлом году Вашингтон оказывал давление на Нью-Дели, требуя сократить закупки дисконтной российской нефти, и ввел 25-процентные пошлины на ряд индийских товаров. Стремясь к заключению торгового соглашения, Индия действительно уменьшила импорт из РФ, нарастив закупки на Ближнем Востоке. Однако война нарушила эти цепочки поставок, и на фоне рыночной нестабильности Нью-Дели вновь обратился к российским поставщикам. По данным Kpler, импорт нефти из России в Индию к 24 марта вырос до 1,9 миллиона баррелей в сутки, что почти вдвое превышает февральские показатели. Параллельно с этим резко увеличились и общие расходы страны на энергоносители. Военная кампания, инициированная администрацией Трампа против Ирана, не только вернула Индию к закупкам в России, но и создала весомый аргумент в пользу иранских поставок. В текущих условиях США сложно возражать: экспорт нефти с Ближнего Востока сократился, что сильнее всего ударило по азиатским экономикам. Пытаясь стабилизировать рынок, Трамп был вынужден временно ослабить эмбарго на иранское черное золото. Специалисты по азиатскому региону считают, что попытки Индии договориться с Ираном о безопасности судоходства и возобновление торговых операций не означают резкого разворота от США. Вашингтон остается ключевым партнером, однако Индия переходит к более диверсифицированной политике. «Представление о США как о надежном партнере в кризисные моменты не раз подвергалось сомнению», — утверждает Рима Бхаттачарья, руководитель исследований Азии в Verisk Maplecroft. По ее прогнозам, Индия продолжит расширять круг стратегических партнеров, и эта линия сохранится даже после завершения активной фазы конфликта. Эксперт отметила, что Нью-Дели предпочел вести прямые переговоры с Тегераном о безопасности навигации, отказавшись от участия в предложенной США международной военно-морской коалиции. Это является осознанной попыткой дистанцироваться и сохранить пространство для маневра.