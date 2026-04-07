Армия США представила новую гранату

Новинка радикально отличается от классических образцов, к которым привык зритель голливудских боевиков: вместо привычного разлета металлических осколков главным поражающим фактором здесь становится сверхмощная взрывная волна, способная разрушать человеческий организм изнутри.

Традиционные оборонительные гранаты, например распространенная M67, работают по принципу разбрасывания шрапнели. Это эффективно на открытой местности, однако в условиях городских боев представляет большую угрозу для самого метателя: в узких коридорах или тесных комнатах осколки часто рикошетят от стен, поражая своих же бойцов.

M111 решает эту проблему благодаря инновационной конструкции:

- Отсутствие шрапнели: во время детонации пластиковая оболочка гранаты буквально испаряется.

- Принцип «обхода» препятствий: взрывная волна не требует прямой видимости цели. Она легко проникает через отверстия, огибает углы и заполняет замкнутое пространство.

- Внутренний удар: вместо видимых ранений волна создает колоссальное давление, которое мгновенно сжимает внутренние органы, разрывает барабанные перепонки и приводит к коллапсу легких. Прятаться за мебелью или укрытиями против такого оружия становится практически невозможно.

Как сообщает CNN, разработка M111 стала прямым ответом на опыт войны в Ираке. Анализ городских столкновений показал, что риск случайного ранения союзных войск собственной осколочной артиллерией был критически высок. Новая граната не стала менее опасной — ее смертоносность просто стала более управляемой и адаптированной к современным архитектурным условиям.