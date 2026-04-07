В Иране аресты: нашли «пособников Израиля и США»

Власти Ирана после выявления предполагаемой сети, «связанной с врагом», арестовали 85 человек в 25 провинциях, сообщил глава иранской полиции Ахмадреза Радан.

По сообщению иранских СМИ, Радан обвинил задержанных в «сборе и передаче данных о местонахождении» важных объектов, включая контрольно-пропускные пункты и позиции сил безопасности, для использования в ударах США и Израиля.

По утверждению Радана, власти также изъяли «специализированное электронное оборудование, устройства Starlink, оружие и боеприпасы».