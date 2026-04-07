Российским полицейским запретили рассказывать о работе

Сотрудникам российской полиции запретили рассказывать о своей работе в органах в соцсетях и мессенджерах, сообщили российские СМИ. В частности, под запрет попали публикации фотографий и видеороликов с сотрудниками МВД в форме, а также упоминание места работы. По словам собеседников изданий, соответствующее распоряжение отдал глава МВД Владимир Колокольцев. Оно касается всех подразделений ведомства.

Причина запрета — попытки «вербовки» полицейских сотрудниками иностранных разведок. По его словам, подобные случаи в последнее время участились. При этом каждого сотрудника МВД обяжут пройти специальный инструктаж о том, как действовать при контакте с вербовщиками. Согласно инструкции, полицейский должен будет поддерживать разговор с представителем иностранной разведки, делая вид, что заинтересован в общении. После этого от него потребуется незамедлительно уведомить ФСБ о состоявшемся разговоре.

В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий личному составу Росгвардии публиковать в СМИ и интернете фото и видео о себе, сослуживцах и семьях. Речь идет об изображениях, благодаря которым можно установить их местонахождение.

Один из авторов поправок, бывший глава комитета Госдумы по информационной политике, а ныне губернатор Курской области Александр Хинштейн, пояснял, что запрет на размещение информации о себе и сослуживцах прописан в законе «О статусе военнослужащего» и распространяется в том числе на тех, кто проходит службу в Росгвардии.

«А вот к другой части росгвардейцев — тех, кто имеет спецзвания полиции (например, ОМОН или СОБР) — эта обязанность не относится», — говорил Хинштейн. По его словам, поправки должны были устранить «эти двойные подходы».