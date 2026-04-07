USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Ракеты «Хезболлы» на израильский город

фото; видео; обновлено 13:41
13:41 1138

«Хезболла» бьет ракетами по городу Нагария на севере Израиля.

*** 13:26 

В течение ночи и утра вторника, 7 апреля, Израиль оказался под серией ракетных атак сразу с нескольких направлений.

Основной удар пришелся на центр страны — по данным служб, речь идет о ракетах с кассетной боеголовкой, выпущенных из Ирана. Параллельно фиксировались множественные обстрелы с территории Ливана.

Несмотря на зафиксированные повреждения, на данный момент о пострадавших не сообщается.

Сирены прозвучали в центре страны и в районе Эйлата в результате двух волн запусков из Ирана. По предварительным оценкам, использовались ракеты с кассетной боеголовкой.

Экстренные службы выехали на ряд мест падения — в Бней-Браке, Тель-Авиве, Герцлии и Рамат-ха-Шароне. Позднее подтверждены падения и в Рош-ха-Аине. В Рамат-ха-Шароне зафиксирован дым из здания, повреждения также есть в районе торгового центра «Аялон». 

В Эйлате ракета была перехвачена системой ПВО.

Генеральный директор МАДА (национальная израильская медицинская служба скорой помощи) Эли Бин сообщил в эфире 12-го канала, что даже спустя время продолжают поступать сообщения о новых местах падений в районе Яркон и Гуш-Дана. «На данный момент нет ни сообщений, ни признаков пострадавших, однако есть данные о ряде попаданий, вызвавших ущерб», — отметил он.

Параллельно с иранскими запусками, в течение ночи и утра фиксировались ракетные обстрелы с территории Ливана.

Сирены звучали в Метуле, Кфар-Гилади, Шломи, Бецете, а также в районе Кирьят-Шмоны и Мисгав-Ама. По данным Службы тыла, во всех случаях инциденты завершились без пострадавших и разрушений.

Ночью также была зафиксирована попытка удара по району Беэр-Шевы — ракета, выпущенная из Ирана, была успешно перехвачена. Пострадавших и падений не зафиксировано. Медики оказали помощь нескольким людям, получившим легкие травмы по пути в укрытие. 

На фоне продолжающихся запусков службы продолжают обследование мест падений и призывают население строго соблюдать указания Службы тыла. Несмотря на отсутствие жертв, масштаб обстрелов и география атак подчеркивают сохраняющуюся высокую степень напряженности. 

В Сети распространились видеокадры, на которых видны обломки иранской ракеты, упавшей рядом с мечетью в израильском городе Лод, расположенном в центре страны, недалеко от Тель-Авива, Иерусалима и аэропорта им. Бен-Гуриона.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться