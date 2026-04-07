Наводнения на севере Азербайджана: разрушена инфраструктура, есть погибший

Представитель Исполнительной власти Губы по Гюлязи Сабухи Джафаров сообщил haqqin.az, что разрушен примерно километровый участок дороги, сообщение с селами полностью остановлено.

Трехдневные ливни вызвали оползни и разрушения на севере Азербайджана. Десятки сел оказались отрезаны от районных центров. Из‑за оползня на дороге Гонагкенд в Губе перекрыт путь к 25 селам, где проживает около 11 тысяч человек.

«Этот участок всегда был оползневым. После непрерывных дождей за последние три дня оползень активизировался, дорога разрушена. Связь с 25 селами прервана», — сказал Джафаров. По его словам, дорожная служба начнет прокладывать альтернативный маршрут, затем приступит к восстановлению дороги. Дождь временно прекратился, но если осадки возобновятся, ситуация может резко ухудшиться.

В самом Гонагкенде дожди также размыли несколько дорог. В сельской администрации сообщили, что работы по устранению последствий уже начались.

Из‑за разрушения дороги нарушено транспортное сообщение с селами Гонагкенд, Джими, Хаши, Халтан, Нохурдюзю, Ерфи, Талыш, Дерк, Гаядалы и Сехюб. В зоне оползня оборваны линии электропередачи, в селах происходят перебои с электричеством.

В Хачмазе несколько улиц районного центра затоплены. В Исполнительной власти района сообщили, что пострадавшие участки осмотрены и начаты работы по устранению ущерба.

В Гусаре оползень произошел в селе Ясаб — повреждена автомобильная дорога. Жители рассказали, что первый сход оползня здесь был еще 28 марта. После последних дождей он снова активизировался, и 21 село оказалось отрезано от районного центра. Оползень также сошел на дороге в направлении села Лаза.

Самая тяжелая ситуация в селе Хиль. В муниципалитете сообщили, что селевой поток унес трансформатор, опоры линий электропередачи, разрушил заборы и дороги. Связь с семью селами прервана, проводится оценка ущерба. Накануне один из жителей погиб, попав под селевой поток.