Как оружие Трампа оказалось в руках проиранского Талабани?

Оружие, которое США направили оппозиционным силам внутри Ирана, могло оказаться в руках Бафеля Талабани – иракского политика курдского происхождения, который, по некоторым сведениям, сотрудничает с Ираном. Об этом сообщают израильские источники, публикуя фотографию Талабани рядом со спецпосланником президента США Томасом Барраком.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «направил партию оружия, которое должно было попасть к народу Ирана»: «Мы отправили партию оружия, оно должно было попасть к народу Ирана. Иранский народ нанесет ответный удар, как только получит оружие. Если бы у них было оружие, Иран сдался бы за две секунды. И знаете, что произошло? Те, через кого мы его отправляли, оставили его себе. Я очень недоволен определенной группой людей, и они заплатят за это высокую цену».

Изначально курдские источники резко опровергли эту информацию, заявив, что не получали никакой подобной помощи. Некоторые из них даже обвинили Трампа в недостоверных заявлениях.

Однако позже стало известно, что оружие действительно было отправлено, однако оно, вероятно, не попало к курдским формированиям на территории Ирана. Вместо этого, как утверждают источники, поставки могли быть переданы упомянутому выше Бафелю Талабани. Если информация подтвердится, это может вызвать серьезные вопросы к механизму реализации американской политики в регионе, отмечают израильские источники.