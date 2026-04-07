Стрельба у консульства Израиля в Стамбуле: подробности

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил о нападении на полицейских, которые «обеспечивали безопасность перед Yapı Kredi Plaza».

Гюль отметил, что позади Yapı Kredi Plaza расположено здание консульства Израиля: «Консульство не функционирует около двух с половиной лет. Нет никакой работы и не проживает никакой дипломатический персонал».

Губернатор также сказал, что в «результате нападения двое полицейских получили легкие ранения. Один из террористов был убит. Двое других террористов были нейтрализованы. Процесс опознания убитых продолжается».

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что «…личности террористов установлены. Один из них, прибывший в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле, связан с организацией, использующей религию в своих целях; двое нападавших являются братьями, у одного из них есть судимость за преступления, связанные с наркотиками».