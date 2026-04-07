Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Стрельба у консульства Израиля в Стамбуле: подробности

обновлено 14:45
14:45 1975

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил о нападении на полицейских, которые «обеспечивали безопасность перед Yapı Kredi Plaza».

Гюль отметил, что позади Yapı Kredi Plaza расположено здание консульства Израиля: «Консульство не функционирует около двух с половиной лет. Нет никакой работы и не проживает никакой дипломатический персонал».

Губернатор также сказал, что в «результате нападения двое полицейских получили легкие ранения. Один из террористов был убит. Двое других террористов были нейтрализованы. Процесс опознания убитых продолжается».

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что «…личности террористов установлены. Один из них, прибывший в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле, связан с организацией, использующей религию в своих целях; двое нападавших являются братьями, у одного из них есть судимость за преступления, связанные с наркотиками».

* * * 14:14

Правоохранительные органы Турции заявили, что двое открывших стрельбу у здания консульства Израиля в Стамбуле убиты, третий тяжело ранен, передают турецкие СМИ.

Установлено, что злоумышленники прибыли к зданию консульства с длинноствольным оружием, цель и личности нападавших пока не установлены.

Состояние одного из пострадавших полицейских «некритическое».

Главная прокуратура Стамбула начала расследование в связи со стрельбой возле израильского консульства. К расследованию привлечены заместитель главного прокурора и два прокурора.

Губернатор Стамбула Давут Гюль в ближайшее время выступит с заявлением на месте событий.

* * * 13:50

В результате стрельбы у консульства Израиля в Стамбуле «нейтрализованы три человека», говорится в пресс-релизе полиции Стамбула.

Также в полиции Стамбула сообщили, что «двое полицейских получили ранения».

* * * 13:41

Вблизи здания израильского консульства в Стамбуле, в районе Бешикташ, раздались выстрелы, сообщают турецкие СМИ.

На место происшествия направлены многочисленные полицейские подразделения.

