USD 1.7000
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой

13:52 819

Война с Ираном поставила под угрозу глобальное лидерство США. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выразив серьезные опасения по поводу «безумия» ядерной эскалации.

«Эта война также ставит под угрозу лидерство Соединенных Штатов в мире», — отметил Крозетто в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, опубликованном во вторник.

Крозетто, являющийся близким соратником премьер-министра Италии Джорджи Мелони и поддерживающий хорошие отношения с Трампом, выразил опасение, что конфликт может принять еще более опасный оборот. В качестве примера он привел ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами в 1945 году во время Второй мировой войны.

«Только подумайте: именно такие люди, как мы, решили, что даже Хиросима и Нагасаки — приемлемые средства для прекращения конфликта. К сожалению, мы до сих пор обладаем ядерным оружием, а те, у кого его нет, стремятся его заполучить. Мы ничему не научились.

Риск заключается в безумии; то, что мы переживаем сейчас — это конфликт, в котором каждое действие вызывает ответную реакцию на еще более высоком уровне», — сказал министр.

Крозетто, который во вторник должен выступить перед парламентом по вопросу войны с Ираном, также заявил, что Дональду Трампу необходимы более смелые советники.

«Одна из проблем нынешнего президентства заключается в том, что никто не осмеливается противоречить начальнику», — подчеркнул он.

В связи с недовольством Трампа позицией Европы относительно войны Крозетто пояснил, что Италия не давала США разрешения использовать свои базы ни при каких обстоятельствах, за исключением тех, что возникли на прошлой неделе.

Подобно другим союзникам по НАТО, не желающим поддерживать атаки президента Дональда Трампа на Иран, Италия на прошлой неделе отказала американским военным самолетам в разрешении на посадку на авиабазе Сигонелла на Сицилии по пути на Ближний Восток.

Премьер-министр Джорджа Мелони, которая до сих пор воздерживалась от жестких заявлений по поводу войны, в минувшие выходные посетила Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Целью визита была поддержка стран Персидского залива, подвергающихся иранским атакам, а также защита энергоснабжения Италии в условиях глобального роста цен на топливо.

