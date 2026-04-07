Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой

Война с Ираном поставила под угрозу глобальное лидерство США. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выразив серьезные опасения по поводу «безумия» ядерной эскалации.

«Эта война также ставит под угрозу лидерство Соединенных Штатов в мире», — отметил Крозетто в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, опубликованном во вторник.

Крозетто, являющийся близким соратником премьер-министра Италии Джорджи Мелони и поддерживающий хорошие отношения с Трампом, выразил опасение, что конфликт может принять еще более опасный оборот. В качестве примера он привел ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами в 1945 году во время Второй мировой войны.

«Только подумайте: именно такие люди, как мы, решили, что даже Хиросима и Нагасаки — приемлемые средства для прекращения конфликта. К сожалению, мы до сих пор обладаем ядерным оружием, а те, у кого его нет, стремятся его заполучить. Мы ничему не научились.

Риск заключается в безумии; то, что мы переживаем сейчас — это конфликт, в котором каждое действие вызывает ответную реакцию на еще более высоком уровне», — сказал министр.