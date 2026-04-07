Орбан – Путину: Я готов быть вашей мышью

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в октябре заявил, что готов пойти на все, чтобы помочь ему, в том числе содействовать урегулированию войны в Украине, организовав саммит в Будапеште. Об этом пишет Bloomberg.

«Вчера наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь чем угодно. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам», — говорил Орбан.

Чтобы подчеркнуть свою мысль, Орбан вспомнил басню Эзопа, популярную в Венгрии. В ней мышь освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее сохранил грызуну жизнь. Это замечание вызвало смех у Путина.

Также Орбан и Путин обсуждали американского лидера Дональда Трампа, назвав его общим другом. Трамп одобрил идею проведения саммита Россия — США в Будапеште. Путин согласился с оценкой Трампа, назвав Венгрию «единственным приемлемым местом» в Европе для такой встречи. Путин похвалил деловой стиль Трампа, сравнив его с «танком», который движется вперед, и выразил «радость» по этому поводу. Орбан же сравнил подход Трампа с «торнадо».

Как отмечает Bloomberg, слитый разговор подтверждает подозрения ЕС о том, что Будапешт работает в интересах Кремля. Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно отчитывался перед Лавровым о закрытых дискуссиях министров ЕС в Брюсселе.