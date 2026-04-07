Генпрокурор Турции у Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля принял генерального прокурора Верховного суда Турции Мухсина Шентюрка.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в ходе встречи стороны отметили, что отношения между Азербайджаном и Турцией «успешно развиваются во всех сферах».

Алиев и Шентюрк также обсудили сотрудничество между прокуратурами двух стран, в том числе в рамках Организации тюркских государств, и подчеркнули важность обмена опытом.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества.