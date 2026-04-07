Число погибших при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 12 человек

Число погибших в результате вызванного взрывом пожара, который произошел 31 марта на химическом заводе «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамск Республики Татарстан (РФ), возросло до 12 человек. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в Telegram во вторник, 7 апреля, объявив о завершении поисковой операции.

По данным чиновника, личности всех погибших установлены. Среди них 11 мужчин и одна женщина. В списке девять сотрудников «Нижнекамскнефтехима», двое работников подрядной организации трест «Татспецнефтехимремстрой» и командир отделения местной пожарной части.

На следующий день после пожара его жертвами были названы трое, еще девятерых на тот момент разыскивали. В результате инцидента пострадали более 70 человек.

Причиной пожара на предприятии, входящем в холдинг нефтегазохимической компании «Сибур», был назван взрыв газовой смеси на производстве синтетического каучука при работах по ликвидации последствий разгерметизации оборудования.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» - крупный производитель синтетических каучуков, ключевое ⁠предприятие Волжского кластера «Сибура» и один из основных центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в РФ.