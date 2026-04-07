Украина договорилась с Китаем

Китай официально открыл свой рынок для импорта украинской пшеничной муки. Соответствующий межправительственный протокол был подписан 6 апреля 2026 года главой Госпродпотребслужбы Украины Сергеем Ткачуком и послом КНР в Украине Ма Шэнькунем.

Документ устанавливает четкие и прозрачные требования ко всем этапам производства и экспорта — от выращивания пшеницы до поставки готовой продукции на китайский рынок. Переговоры о доступе украинской муки на китайский рынок длились не менее трех лет.

Для украинских производителей открытие рынка КНР означает доступ к одному из крупнейших мировых потребителей, новые возможности для развития внутренней переработки и увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью.