За кого готовы проголосовать армяне?

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян лидирует среди социологических опросов по предстоящим парламентским выборам в стране. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Gallup International Association (GIA).

Согласно опросу, проведенному организацией среди 1001 респондента, 24,3% избирателей готовы проголосовать на парламентских выборах за правящую партию «Гражданский договор», возглавляемую Пашиняном. Согласно данным армянских СМИ, этот результат демонстрирует положительный рост.

За партию «Сильная Армения», лидером которой является российский бизнесмен Самвел Карапетян, готовы проголосовать 13,4% респондентов. Партию «Процветающая Армения», которую возглавляет предприниматель Гагик Царукян, готовы выбрать 7,9% респондентов, а за блок «Армения» с экс-президентом страны Робертом Кочаряном во главе - всего 5,5% опрошенных.

Всего среди респондентов чуть больше половины - 51,9% - намерены принять участие в предстоящих выборах.

Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.